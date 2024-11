Grijs en koud herfstweer, maar dit weekend wordt het iets warmer

Net als de afgelopen dagen blijft het vrijdag grijs en koud in ons land. Temperaturen zullen niet boven de 6 graden uitkomen, aldus weervrouw Laura Osinga.

De vrijdag begint koud, met vier tot vijf graden. Wel is er in de middag op sommige plekken kans op wat opklaringen. In het noorden en mogelijk het zuidoosten is er een kans dat de zon even doorbreekt. Daar is de bewolking iets dunner. Als dit gebeurt, kan de temperatuur oplopen tot zo'n 9 graden. Anders blijft de temperatuur hangen rond de 6 tot 7 graden. De wind blijft rustig.

Voor zaterdag verwacht Osinga vergelijkbaar weer, maar de temperatuur stijgt iets, met maximaal 10 graden op zaterdag en 12 graden op zondag. Dit weekend is er iets meer ruimte voor de zon, maar ook een grotere kans op een regenbui. Maandag blijft de temperatuur rond de 12 graden, maar kunnen we opnieuw buien verwachten.