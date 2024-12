Eerste winterdag begint met zon, komende week wisselvallig

De eerste meteorologische winterdag is aangebroken en begint met rustig weer. In het zuidoosten zakt de temperatuur onder het vriespunt, terwijl het elders zonnig is voor de tijd van het jaar. Later deze week slaat het weer echter om, en lijkt Sinterklaas natte daken tegemoet te gaan.

Zondagochtend hangt er nog veel bewolking in het noorden en westen van het land. De zon laat zich in de loop van de dag geleidelijk wat meer zien. In het zuidoosten ligt de temperatuur iets onder het vriespunt, terwijl het oosten net boven nul blijft. Elders in het land stijgt het kwik naar 4 tot 6 graden.

Nat over de daken

Zondagmiddag laat de zon zich vooral in het oosten zien. In het westen blijft het meer bewolkt, en in Zuid-Holland en Zeeland is er later op de dag kans op regen. De temperaturen liggen gemiddeld tussen de 6 en 9 graden.

Maandag begint de week met een aangename 12 graden, veel zon en enkele buien. De dagen daarna wordt het wisselvallig met temperaturen van 6 tot 9 graden. Donderdag, Pakjesavond, lijkt nat te worden. Regen en gladde daken vragen om extra maatregelen: wellicht een regenjas voor de Sint en antislip voor Ozosnel.