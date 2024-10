Winterbanden onzin in Nederland? Hierom kun je ze maar beter wél nemen

Winterbanden? Hebben we dat nou echt nodig voor die paar dagen dat het sneeuwt in Nederland? Het klinkt misschien niet heel logisch, maar als het in Nederland kouder is dan 7 graden zijn winterbanden al veiliger dan zomerbanden.

Als de temperatuur 7 graden of lager is, verandert de hardheid van het asfalt en daarmee de remweg. Door de diepere groeven van winterbanden heb je meer grip en is je remweg korter. De kans op slippen en schuiven is dan veel kleiner is, aldus BOVAG. En dat geldt niet alleen bij sneeuw, maar ook bij regen.

Zomerbandrijders gaan met sneeuw en ijzel stapvoets, maken schuivers en erger. Sinds winterbanden verplicht zijn in Duitsland, is het aantal ongelukken door gladheid gehalveerd. Met winterbanden is je remweg op besneeuwd wegdek tot wel 50 procent korter.

Omwisselen

Maar wacht niet tot de eerste ijzel of sneeuwvlok op de weg ligt om je banden te wisselen. "Plan nu alvast een afspraak in", aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie. Garages hebben het nu namelijk vanwege personeelstekort al erg druk (zie bovenstaande video). Nu komt de periode dat mensen massaal hun banden gaan omwisselen. Als je te lang wacht, is het te laat."

Wissel ze in de zomer ook weer om, want winterbanden slijten sneller. Als je geen zin hebt om telkens je banden te verwisselen, kun je ook kiezen voor een compromis: all season-banden. Die banden bieden geen optimale, maar gemiddelde prestaties en kunnen zowel bij sneeuw als warmte slechts redelijk uit de voeten.