Duitsland scherpt regels voor winterbanden aan: hier moet je op letten

Wie wel eens de grens oversteekt naar Duitsland om te tanken of te winkelen, moet binnenkort extra goed op hun autobanden letten. Vanaf 1 oktober worden de regels voor het gebruik van winter- en vierseizoenenbanden in Duitsland strenger. De overgangsperiode waarin oudere banden nog waren toegestaan, loopt namelijk af, zo meldt De Limburger.

Volgens de nieuwe regels is een winterband in Duitsland alleen nog een winterband als er een sneeuwvloksymbool op staat. Dit symbool, afgebeeld als een driepuntig bergje met een sneeuwvlok, geeft aan dat de band is goedgekeurd voor winterse omstandigheden.

Banden die alleen de aanduiding 'M+S' (Modder en Sneeuw) hebben, voldoen niet meer aan de Duitse eisen, vertelt Carlo Hijzen, directeur van de banden- en wielenbranche VACO aan de krant. Voor caravans en aanhangwagens veranderen de regels niet, dus die hoeven niet aan de strengere eisen te voldoen.

Wet minder streng voor dagjesmensen

Voor automobilisten die alleen even de grens over willen voor een snelle boodschap, zijn de nieuwe winterbanden niet per se verplicht. De verplichting om banden met het sneeuwvloksymbool te gebruiken geldt alleen bij winterse omstandigheden, zoals ijzel of sneeuw. Bij droog weer of vorst zonder neerslag zijn winterbanden dus niet verplicht.

Toch is het belangrijk om tijdig een afspraak te maken bij de garage, aangezien veel automobilisten mogelijk nog moeten wisselen naar de juiste banden. Het niet naleven van de nieuwe regels kan namelijk leiden tot een boete van zestig euro, en in geval van een ongeval zelfs tot hogere kosten, waarschuwt verzekeraar Allianz Direct.