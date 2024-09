Druilerige dag met weinig zon, temperatuur later deze week in de lift

Het noodweer waar het KNMI maandag code geel voor heeft afgegeven, heeft op verschillende plaatsen in het land voor overlast gezorgd. Ook dinsdag is er weer kans op noodweer, en zullen we de zon minder vaak zien dan de afgelopen dagen.

In de ochtend werd er code geel afgegeven voor het oosten en het midden van het land plaatselijke mist. Rond 08.00 uur was de weerswaarschuwing weer opgeheven.

In het zuiden van het land trekken er in de ochtend enkele buien over die later op de dag landinwaarts trekken. Daarbij is er ook kans op onweer, maar op de meeste plekken in het land blijft het overwegend droog.

Ondanks het feit dat de zon zich minder vaak laat zien, wordt het gemiddeld zo'n 24 graden. In het oosten van het land kan de temperatuur oplopen tot 26 graden.

Temperatuur in de lift

Woensdag komen we in een koelere lucht, en ook dan is er weinig ruimte voor de zon. Aan het eind van de dag klaart het in het westen op, maar blijft de temperatuur steken rond de 20 graden. Later in de week gaat de temperatuur de lift in en zullen we ook de zon wat vaker zien.