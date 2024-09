Noodweer: straten blank en rampenplan in ziekenhuis Doetinchem

De buien, die maandag sinds het einde van de middag over het land trekken, hebben lokaal al voor veel regen en overlast gezorgd. Op sommige plekken staan de straten blank. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft het rampenplan ingesteld vanwege wateroverlast, meldt de NOS.

Op beelden die op internet rondgaan, is volgens de NOS te zien dat het water bij het ziekenhuis naar binnen stroomt. Dat het rampenplan van kracht is "betekent onder meer dat we contact opnemen met omliggende ziekenhuizen en ambulanceposten om te laten weten dat wij met een probleem zitten", legt een woordvoerder uit aan de Gelderlander. De spoedeisende hulp is gesloten. De ingang is met zandzakken afgezet en medewerkers proberen met dweilen en bezems te voorkomen dat het water verder naar binnen stroomt.

Winkels Kerkrade

Ook zijn zandzakken nodig in onder andere Kerkrade, Daar zorgde de wolkbreuk vanaf het einde van de middag voor ondergelopen straten. Ondernemers legden de zandzakken voor de deuren van hun winkels om het water buiten te houden. Het Eindhovens Dagblad meldt dat ook in Eindhoven meerdere straten en tunnels blank staan.

In Twente veroorzaakte de regen in combinatie met een harde wind "wateroverlast en stormschades", meldt de brandweer. In het westen van Twente was het raak. "Met name Holten, Nijverdal, Hellendoorn en Den Ham zijn hierdoor getroffen." De brandweer is ontzettend druk. " Wij zijn met 18 brandweervoertuigen en 2 verkenningseenheden 'op straat' om hulp te verlenen en de situatie in kaart te brengen."

De brandweer Twente roept op hen alleen bij acuut gevaar te bellen via 112:

Vaassen en Hellendoorn

De regen zorgt volgens regionale media voor overlast in het Sallandse Raalte en in Wezep, aan de rand van de Veluwe. Volgens Weeronline staan ook in het eerder genoemde Doetinchem en in Velp straten blank door overtollig regenwater en komen er veel meldingen van wateroverlast vanuit Gelderland en Overijssel.

Het KNMI had voor een groot deel van het land code geel afgegeven, de buien gaan gepaard met onweer. Weeronline meldde om 18.20 uur dat in Maastricht al bijna 30 millimeter is gevallen en in het Gelderse Vaassen 33 millimeter. Om 20.00 uur was in Hellendoorn in Overijssel al meer dan 82 millimeter is gevallen. Dat is meer dan normaal gesproken in heel de maand september valt.

ANP