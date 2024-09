Pas op, code geel: stevige onweersbuien kunnen voor erge wateroverlast zorgen

Maandagmiddag en -avond trekt een serie stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden over Nederland. Deze buien brengen niet alleen verkoeling na de ongebruikelijke septemberhitte, maar zorgen ook voor potentieel gevaarlijke weersomstandigheden. Volgens Weeronline is er lokaal kans op wateroverlast door de hevige neerslag in korte tijd. Het KNMI meldt dat er plaatselijk meer dan 30 millimeter regen per uur kan vallen.

Naast de regen waarschuwt het weerbureau ook voor windstoten tot 70 kilometer per uur en hagelstenen met een doorsnee van 2 centimeter. In negen provincies geldt vanaf maandagmiddag code geel.

Vooral in het oosten van het land wordt de zwaarste overlast in de avond verwacht, wat kan leiden tot een drukkere avondspits.

De afgelopen dagen was het uitzonderlijk warm voor september, met temperaturen die opliepen tot 29 graden. Deze warmte maakt plaats voor koelere lucht, met dinsdag en woensdag temperaturen rond de 19 tot 22 graden. Hoewel de zwaarste buien maandagavond het land verlaten, kunnen er ook de komende dagen nog enkele stevige buien vallen.

ANP