Het is officieel de warmste 1 september ooit gemeten in Nederland

Het is officieel de warmste 1 september in Nederland sinds het begin van de metingen. Volgens Weeronline steeg de temperatuur in De Bilt om 14.10 uur naar 28,6 graden. Daarmee is het oude record van 28,4 graden uit 1926 gebroken. Het is de zesde keer dit jaar dat een datumwarmterecord wordt genoteerd.

Elders in het land werd het nog wat warmer. In Maastricht steeg het kwik omstreeks 14.00 uur naar 29,8 graden. Het record over alle stations is daarmee nog niet gebroken. Dat record stamt ook uit 1926 en werd ook gemeten in Maastricht. Het werd daar toen 31,4 graden.

Septemberhittegolf

Vorig jaar was er in september sprake van uitzonderlijke hitte. Toen werden op het hoofdstation in De Bilt vanaf 6 september vijf datumwarmterecords gebroken en was er sprake van een zeldzaam lange regionale septemberhittegolf.

Volgens Weeronline zit dat er dit jaar niet in, maar blijft het in het begin van de nieuwe week nog wel vrij warm voor de tijd van het jaar.

ANP