Dit weekend kans op zon en daarna zachtere temperaturen

De zon krijgt zaterdag weer kans om door te breken, vooral in het oosten van het land. In de loop van de middag zou ook het westen misschien wat zon kunnen zien. De temperatuur stijgt naar 2 tot 5 graden bij zon, maar blijft rond het vriespunt als het grijs blijft.

Zaterdagavond en zijn opklaringen mogelijk, maar er is ook kans op mist en laaghangende bewolking. In het binnenland kan het kwik dalen tot -5 graden en er is kans op gladheid. De wind is zwak.

Zon

Zondag is er weer ruimte voor zon, vooral in het oosten, maar in het zuidwesten kan het grijs blijven. De temperatuur loopt op naar 3 tot 6 graden bij zon. De wind blijft zwak met een oostelijke tot zuidelijke richting.

Volgende week verdwijnt het hogedrukgebied, en nemen depressies het roer over. Het wordt wisselvalliger, met hogere temperaturen vanaf woensdag en geen nachtvorst meer.