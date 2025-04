Bijzonder: eerste 10 dagen van april nog nooit eerder zo zonnig

Het is ongekend hoe zonnig het voorjaar tot nu toe is verlopen. Nadat maart al recordzonnig en -droog was, doet april er nog een schepje bovenop. De eerste 10 dagen van de maand zijn volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne met afstand de zonnigste ooit gemeten. Het aantal zonuren komt uit op 112, tegen 60,7 normaal. Het oude record was 100,5 zonuren in 2002.

Het record voor de eerste 10 dagen van april werd woensdag, op 9 april, al verbroken en donderdag verder aangescherpt. In 2002 scheen de zon gemiddeld 100,5 uren over het land; dit jaar schijnt de zon over de eerste 10 dagen van april 112 uur. Een verpulvering van het record.

Eindhoven was in 2002 de zonnigste plek van het land, met 112 zonuren. Dat landelijke record wordt nu ook verbroken, want Hoek van Holland en Rotterdam komen op 118 zonuren uit.

Verder is er nog geen druppel regen gevallen, iets dat slechts heel zelden voorkomt; de laatste keer was in 1974. Maar in dat jaar viel in maart de normale hoeveelheid neerslag, en dat is dit jaar wel anders. Daardoor is de lente tot nu toe recorddroog en -zonnig. Door deze combinatie is er sinds 1 maart al zo’n 80 millimeter vocht verdampt, wat zorgt voor een bijzonder groot neerslagtekort zo vroeg in het voorjaar.

Hoe gaat het verder?

Voordat we zondag een weersomslag krijgen naar vochtig en minder zonnig weer, blijft het zonnige en droge weer nog even aanhouden. Vrijdag en zaterdag is er maar weinig (hoge) bewolking, waar de zon meestal gewoon doorheen schijnt.

Vrijdag wordt het landinwaarts al 19 of 20 graden. Zaterdag staan temperaturen tot 24 graden op het programma, en daarmee wordt het zelfs bijna zomers warm in het zuiden. Lokaal komt het zelfs tot een afgeronde 25 graden. Pas bij 25,0 graden of warmer is er sprake van de eerste lokale zomerse dag. Alleen de kustgebieden, vooral de Wadden, blijven qua temperatuur achter. Dit komt door de aanwezigheid van koud zeewater in de buurt.

Vanaf zondag gaat de zon vaker schuil achter bewolking en stijgt ook de kans op buien. Het wordt dan vochtig warm. Of de maand april, net als maart, uiteindelijk ook recordzonnig wordt, zal afhangen van de tweede helft van de maand. Het lijkt er nog niet op dat de strakblauwe luchten snel terugkeren.