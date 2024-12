Zon breekt steeds meer door na tien dagen grijs en grauw weer

De dag begint grauw en nat, met stevige windstoten, vooral in de ochtend. "Het wordt vandaag een sombere en regenachtige dag", waarschuwt weervrouw Laura Osinga. "Maar later op de dag draait de wind en kunnen er enkele opklaringen ontstaan, waardoor we de zon na tien dagen weer kunnen zien."

Donderdagochtend valt er vrijwel overal in het land regen en kunnen plaatselijk harde windstoten voorkomen. Met temperaturen tussen de 10 en 13 graden is het uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. In de middag daalt de temperatuur. Door de draaiende wind (van zuidwest naar noordwest) koelt het af naar zo’n 7 graden. Vanuit het westen klaart het op, en eindelijk breekt de zon door na tien sombere dagen.

Vrijdag kan er lokaal een bui vallen, maar het weer blijft grotendeels droog. Met een maximumtemperatuur van 8 graden en af en toe zon belooft het een aangename dag te worden, zeker na de regenachtige start van de week.

Wisselvalligheid weekend

Vanaf zaterdag keert de wisselvalligheid terug. Regenval wordt verwacht, terwijl de temperatuur iets stijgt naar 10 graden. Zondag is het frisser, met 7 graden. Buien trekken over het land, soms met een winters tintje. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de stevige westenwind maakt het kouder dan het lijkt.

Maandag en dinsdag blijven wisselvallig. Hoewel maandag half bewolkt begint, trekken verspreid buien over het land. Dinsdag wordt een bewolkte en natte dag. Beide dagen waait er een stevige wind, terwijl de temperatuur rond de 7 graden blijft hangen.

Grijze kerst

Tijdens de kerstdagen zorgt een hogedrukgebied voor rustiger weer. Het blijft droog, maar met veel bewolking wordt het een grijze kerst. De temperaturen zijn zacht voor de tijd van het jaar, met waarden rond 10 tot 11 graden. Voor het veertiende jaar op rij lijkt een witte kerst onhaalbaar; de laatste witte kerstdagen waren in 2009 en 2010.