40 centimeter water boven kade in Vlaardingen: opnieuw natte voeten

Texel, Harlingen en opnieuw Vlaardingen: zomaar een aantal plaatsen in ons land waar - al dan niet door de twee stormen die over ons land raasden afgelopen dagen - het water wel heel hoog stond. En dat zorgt voor heel wat overlast, want het zorgt onder meer voor ondergelopen kades. Op de dag na de ergste narigheid neemt Hart van Nederland een kijkje waar het inmiddels veel vaker is voorgekomen: Vlaardingen.

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Daar steeg het water zelfs zo'n veertig centimeter boven de kade in het Koningin Wilhelminahavengebied, dus ondernemers in de buurt kunnen hebben het water weer uit de kelder moeten hozen. En nee, daar kijken ze eigenlijk niet meer van op, zegt bierbrouwer Guido de Jong van Vulcaan. "De zandzakken, de vloedplanken en de pompen hebben we weer tevoorschijn gehaald."

Er is een oplossing in zicht

Hij legt uit: "Bij springtij en een storm is het eigenlijk altijd raak. Als het water boven de 2.20 meter NAP komt dan krijgen wij last. Nu stond het zelfs op 2.37 meter." Hij mocht zelf dus aan de bak, gezien zijn brouwerij net naast het water ligt. Ook weet hij dat andere ondernemers er flinke last van hebben, zoals bij partycentrum Prikkewater, enkele straten verderop.

Bewoners hopen al jaren op een oplossing. Omdat dit om buitendijks gebied gaat, wilde de gemeente niets voor hen doen. Maar omdat er binnenkort woningen worden gebouwd in het gebied, gaat ook de schop in de grond rond de kades. Dan heeft iedereen over enkele jaren gewoon heel het jaar door droge voeten, zo is het idee.

Wethouder Ivana Somers vertelt dat er kademuren komen om bewoners en gebouwen te beschermen tegen het hoge water. "Het zal nog even duren, we houden nog even overlast, maar gelukkig gaan ze het gebied dan beschermen", besluit De Jong.