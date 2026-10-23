Storm Austen zorgt voor schade en afgelastingen: boom op rijdende auto gevallen

Storm Austen trekt vrijdagmiddag en vrijdagavond over Nederland en zorgt op meerdere plekken voor flinke schade. In onder meer Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland zijn bomen omgewaaid. In Amsterdam kwam een boom op een rijdende auto terecht en in Maastricht werden meerdere geparkeerde auto's geraakt. Ook worden evenementen afgelast en passen veerdiensten hun dienstregeling aan vanwege het stormachtige weer.

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In de Anne Frankstraat in Amsterdam viel rond 16.45 uur een grote boom op een passerende auto. In het voertuig zat één persoon. Meerdere brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Over eventuele verwondingen kon de politie nog niets zeggen.

In de Anne Frankstraat in het centrum van Amsterdam is een boom op een rijdende auto gevallen. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Beeld: HFV/Mizzlemedia

Ook in Stadspark Maastricht ging het mis ging het mis. Daar werd een dikke boom uit de grond gerukt en kwam deze op meerdere geparkeerde auto's terecht. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Bij het Stadspark in Maastricht is een omgevallen boom op meerdere geparkeerde auto's terechtgekomen. Beeld: Track '88

Omgewaaide bomen zorgen voor schade

In Noord-Brabant hield de storm ook huis. Op een schoolplein aan de Statenlaan in Rijen waaide een rotte boom om, die een hekwerk verpletterde en op straat belandde. Omdat het vakantie is, waren er gelukkig geen kinderen aanwezig. De brandweer moest de boom in stukken zagen om de weg weer vrij te maken.

In Breda viel een boom op de achterkant van een vrachtwagen die voor een verkeerslicht stond te wachten aan de Backer en Ruebweg. De chauffeur bleef ongedeerd. De brandweer heeft de takken verwijderd.

Evenementen afgelast door storm

Het onstuimige weer gooit ook roet in het eten bij verschillende evenementen. Zo is de kermis op het Chasséveld in Breda vrijdagmiddag per direct gesloten. Of de attracties zaterdag en zondag weer opengaan, is nog onzeker. Ook het lichtfestival in Kasteeltuinen Arcen gaat vrijdagavond niet door. De Nacht van de Nacht in Middelburg, de herfstmarkt in Puttershoek en de roeiwedstrijden in Amstelveen zijn eveneens afgelast. Daarnaast schrappen verschillende sportverenigingen hun trainingen en / of wedstrijden.

Ook de jaarlijkse verlichte herdenking op begraafplaats Westduin in Den Haag, die zondag zou plaatsvinden, wordt uitgesteld. Volgens de gemeente kan door het slechte weer "niet de sfeer, waardigheid en beleving worden geboden die bij dit bijzondere moment horen."

Het stormachtige weer heeft ook gevolgen voor reizigers naar de Waddeneilanden. Rederij Doeksen en Wagenborg Passagiersdiensten varen dit weekend en maandag minder vaak of op andere tijden. Het gaat om verbindingen tussen Holwert en Ameland en tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland.