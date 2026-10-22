OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Herfst laat zich zien: onweersbuien en vrijdag stormachtig

Weerbericht

Vandaag, 07:53

Link gekopieerd

Nederland krijgt de komende dagen te maken met onstuimig herfstweer. Regen, stevige wind en mogelijk zware windstoten bepalen het weerbeeld. Vooral vrijdag wordt het onstuimig als een stormdepressie nadert, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdag trekken stevige buien vanuit het westen over het land. Aan zee kan het daarbij ook onweren. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en wordt het maximaal 14 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag keert de rust tijdelijk terug. "De stilte voor de storm, kun je wel zeggen", aldus meteoroloog Dennis Wilt.

Vrijdag wordt stormachtig

Vrijdag slaat het weer om en trekt de wind flink aan. Het wordt dan stormachtig. Ook in het weekend blijft het onstuimig, met regen, stevige buien en kans op zware windstoten. De temperaturen liggen rond de 13 graden.

Meer over het onstuimige herfstweer vertelt meteoroloog Dennis Wilt in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.