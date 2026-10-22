Herfst laat zich zien: onweersbuien en vrijdag stormachtig

Nederland krijgt de komende dagen te maken met onstuimig herfstweer. Regen, stevige wind en mogelijk zware windstoten bepalen het weerbeeld. Vooral vrijdag wordt het onstuimig als een stormdepressie nadert, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdag trekken stevige buien vanuit het westen over het land. Aan zee kan het daarbij ook onweren. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en wordt het maximaal 14 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag keert de rust tijdelijk terug. "De stilte voor de storm, kun je wel zeggen", aldus meteoroloog Dennis Wilt.

Vrijdag wordt stormachtig

Vrijdag slaat het weer om en trekt de wind flink aan. Het wordt dan stormachtig. Ook in het weekend blijft het onstuimig, met regen, stevige buien en kans op zware windstoten. De temperaturen liggen rond de 13 graden.

Meer over het onstuimige herfstweer vertelt meteoroloog Dennis Wilt in de video hierboven.