Unieke droogtemaatregelen Delfland: alle sluizen dicht en sproeiverbod

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft 'unieke' maatregelen aangekondigd voor het westen van Nederland. Alle sluizen blijven vanaf woensdag 5 augustus dicht voor de beroeps- en recreatievaart. Ook geldt vanaf dan een onttrekkingsverbod, wat betekent dat geen water gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen.

"We bevinden ons op dit moment in een uitzonderlijke situatie", zegt bestuurder Stijn van Boxmeer. "De voorraad zoetwater in ons gebied neemt snel af, terwijl we dat water juist nu hard nodig hebben. We beseffen dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor inwoners en bedrijven, maar ingrijpen is nu onvermijdelijk."

Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken, geldt voor het hele werkgebied van Delfland, dat tussen Den Haag en Rotterdam ligt. "Dat raakt onder meer de glastuinbouw, landbouw, natuurorganisaties, gemeenten, sportvelden en sportverenigingen, golfbanen, maneges en inwoners die water uit sloten gebruiken om hun (moes)tuin te besproeien."

Vorige week al sluizen dicht

Het hoogheemraadschap besloot vorige week al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen te sluiten, om te voorkomen dat zout water vanaf zee het land in trekt. Bij de Parksluizen in Rotterdam werd de doorvaart toen beperkt. Donderdag kondigde Delfland verdere beperkingen aan voor die sluizen tussen de Nieuwe Maas en de Schie. Vanaf woensdag blijven de Parksluizen ook helemaal dicht.