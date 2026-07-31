Benzineprijs mogelijk omhoog door droogte en lage waterstanden

De droogte dreigt ook gevolgen te krijgen aan de pomp. Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander. Door de lage waterstanden in de grote rivieren moeten brandstofleveranciers benzine en diesel van verder weg halen. Daardoor lopen de transportkosten op en verwachten brandstofbedrijven dat de benzineprijs gaat stijgen.

Door de lage waterstanden is het Twentekanaal inmiddels gesloten voor de scheepvaart. Ook op de Rijn, de Waal en de IJssel kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht meenemen.

In Lobith komen toeristen zelfs kijken naar het lage water, vertellen omwonenden in onderstaande video:

2:13 Rijn stond nog nooit zo laag: 'Toeristen komen kijken'

"Die schepen kunnen nog maar zo'n 25 procent van hun lading vervoeren. Daardoor worden brandstofdepots veel minder bevoorraad en raken ze leger, bijvoorbeeld in Arnhem en Wageningen", zegt Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy in Babberich tegen de krant.

Ook de depots in Hengelo en Enschede worden door de sluiting van het Twentekanaal niet meer bevoorraad.

Tankwagens moeten verder rijden

Brandstofleveranciers zijn daardoor aangewezen op depots in het westen van het land. Ze moeten daardoor meer kilometers afleggen, en dat leidt tot hogere transportkosten.

Of en wanneer de hogere transportkosten daadwerkelijk leiden tot een hogere benzineprijs aan de pomp, is nog niet duidelijk. Volgens De Gelderlander gaat dat echter niet lang meer duren.