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Historisch laag waterpeil in Rijn bij Lobith, daling zet door

Extreem weer

Vandaag, 16:17

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De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Op donderdag werd bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt, een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, laten data van Rijkswaterstaat zien. Daarmee is het laagterecord van 6,48 meter uit augustus 2022 verbroken.

Ook op het water zijn de gevolgen merkbaar, zo is te zien in bovenstaande video.

Rijkswaterstaat verwacht dat de stand van de Rijn de komende dagen nog verder zal zakken. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland het land binnenstroomt is met 692 kubieke meter per seconde extreem laag. Normaal voert de Rijn deze tijd van het jaar meer dan twee keer zoveel water af.

Nog geen extra maatregelen tegen watertekort in Nederland

Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere wateraanvoer uit de grote rivieren is het voorlopig niet nodig om extra landelijke of bovenregionale maatregelen te nemen. Dat melden diverse ministeries, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en de drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg, waarin ze de situatie rond de droogte bespreken. Sinds half juli is sprake van een watertekort in Nederland.

De betrokken partijen stemmen in deze situatie iedere week samen af welke maatregelen nodig zijn om het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken en te verdelen. Zo werd Stuw Hagestein in de Lek, in de provincie Utrecht, deels opengezet om het zoute zeewater dat landinwaarts trekt weg te spoelen. Ook ging vorige week het Twentekanaal dicht voor de scheepvaart. Dat was volgens Rijkswaterstaat om "onherstelbare schade" te voorkomen aan het achterland, zoals de al verzwakte kades van het aansluitende Kanaal Almelo-De Haandrik. Meer van zulke maatregelen zijn voorlopig niet nodig.

Door ANP

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