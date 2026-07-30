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Twentse vracht wijkt uit naar andere havens, grote drukte bij transporteurs

Verkeer

Gisteren, 21:56

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Waar de ene haven nu droogvalt vanwege de hitte en droogte, is de andere haven weer enorm druk. In Zwolle, Meppel en Kampen leggen nu schepen aan en lossen ze hun goederen, die normaliter naar de aanlegplekken tussen Coevorden en Gramsbergen gaan. Even omschakelen dus nu het Twentekanaal is afgesloten. En dat geldt ook voor de wegvervoerders, want die worden nu massaal gebeld om het weggevallen scheepvaartverkeer op te vangen. Want ja, die spullen moeten toch van A naar B komen.

Er ligt er een flink aantal schepen in de Haatland- en Zuiderzeehaven van Kampen. Goederen die eigenlijk naar de regio Twente moesten, maar er simpelweg niet kunnen komen. Althans, niet over water. De oplossing is dus: iets eerder stoppen en alles naar vrachtwagens overhevelen. Die kunnen het laatste stukje dan afleggen en de spullen op plaats van bestemming brengen.

En die vrachtwagens komen bijvoorbeeld van HST uit Enschede, een grote speler in de regio die jaarlijks 15.000 containers vervoert. "Wij zetten flink wat extra auto's in", zegt een woordvoerder. "Het legt extra druk op alles, het is flink puzzelen. Want naast die extra telefoontjes is het ook nog eens vakantie."

Dat het aantal schepen is toegenomen ziet havendirecteur Jeroen van den Ende maar al te goed. We namen met hem een kijkje in de havens. Ook gaan we langs bij HST in Enschede, waar de telefoon continu gaat. Je ziet het in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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