Juli bijna droogste ooit, augustus brengt weinig verlichting

Met de laatste dag op de kalender kunnen we opmaken dat juli gemiddeld over het land bijna de droogste juli ooit gemeten is. Dat zegt meteoroloog Robert de Vries. Alleen in 2018 viel er nog minder regen. Toen viel er gemiddeld over het land 9,8 millimeter. Dit jaar zijn we uitgekomen op circa 12 millimeter, terwijl er normaal 75 millimeter hoort te vallen.

Het neerslagtekort waar we in grote delen van het land mee te maken hebben zal verder toenemen, want ook in de eerste week van augustus wordt weinig regen verwacht op wat lokale buien na.

Ook de 'natste' plekken zijn te droog

Toch zijn er verschillen in het land, want in het noorden en oosten van Groningen zijn er nog enkele gebieden waar circa 40 millimeter is gemeten. Dat is het 'natste' gebied van ons land deze maand, maar ook daar is het nog veel te droog. In Noord-Brabant en Zeeland zijn er heel wat plekken waar slechts 1 à 2 millimeter is gevallen. Ook Noord-Holland moet het doen met slechts 4 tot 10 millimeter.

De waterstand van de Rijn is nog nooit zo laag geweest. In onderstaande video vertellen bewoners van Lobith dat zelfs toeristen komen kijken naar de lage waterstand:

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Verdamping

Ondanks dat er soms wel eens een paar buien vielen, was er ook veel verdamping. Op een zonnige en warme dag kan er gemiddeld 3 tot 5 millimeter verdampen. Op extreem warme en zonnige dagen kan dit zelfs oplopen tot 7 millimeter. Dan is die ene bui die er soms viel ook zo weer verdwenen.

Zeker in het midden en zuiden van het land hebben ze bovengemiddeld veel zonuren gehad. Maastricht is uitgekomen op circa 300 uur zon, tegen 209 uur normaal. Het noorden was wel minder zonnig en is rond het gemiddelde uitgekomen. Deze gebieden in ons land hadden ook van tijd tot tijd te maken met wolkenvelden vanaf de Noordzee.

Nog droger

Augustus volgt voorlopig hetzelfde pad waar juli mee is geëindigd. Begin volgende week gaan de temperaturen zelfs weer iets omhoog, naar 30 of 32 graden in het oosten en zuiden van het land. In de loop van volgende week koelt het weer iets af, maar veel neerslag van betekenis of een langdurige wisselvallige periode zit er voorlopig niet in. Hoogstens een paar lokale buien.

De verwachting is dat het neerslagtekort verder gaat oplopen van 248 millimeter naar gemiddeld 280 millimeter over twee weken. De droogteproblemen zullen daardoor verder toenemen.