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Wandelen door drooggevallen slotgracht Burgh-Haamstede? 'Nergens goed voor'

Extreem weer

Gisteren, 22:23

Er komt regen aan! Maar het mag wel een soort zondvloed worden, want het is natuurlijk gort- en gortdroog. Zo droog dat zelfs in het Zeeuwse Burgh-Haamstede de complete slotgracht van Slot Haamstede is drooggevallen. Een bijzonder gezicht, helemaal omdat je er nu gewoon doorheen kunt lopen, waar het anders een zwempartij zou worden.

Maar goed: de gevolgen zijn groot, want ook de dieren hebben het hierdoor zwaar. Natuurmonumenten-boswachter Otto de Kat hoopt dan ook op een flinke bui. "We hebben regen nodig, heel veel regen. Want dit is wel bijzonder, maar het is eigenlijk nergens goed voor." Het landgoed staat in een gebied dat wordt beheerd door de natuurorganisatie.

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We moeten nadenken

En ja, je kunt er nu dus letterlijk door de gracht lopen. Een klein bootje ligt er droevig bij in de modder. De waterpeilmeter die ernaast staat, meet nu precies niks. Qua beeld is het leuk, maar als je verder denkt, gaan de wenkbrauwen toch meer richting een frons. Otto: "De laatste keer dat het zo droog was, was in 1976. Vorig jaar viel de gracht ook al bijna droog maar kon je er nog niet doorheen lopen. Nu wel."

Zijn wens is dan ook "dat we met zijn allen gaan nadenken". "Want dit gaat in de toekomst veel vaker gebeuren. Hoe gaan we water vasthouden? Het is hier ook een uitdaging, ook al is het de waterprovincie van het land. Het is vooral zout water natuurlijk, dat voor sommige gebieden goed werkt maar niet hier."

Door Daniël Bom

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