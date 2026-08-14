Tropisch warm met lokaal 37 graden, daarna koeler en kans op buien

Vrijdag wordt het in een groot deel van Nederland opnieuw tropisch warm. In het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. Daarmee wordt opnieuw een datumrecord voor 14 augustus gehaald. Op de Wadden wordt het 27 tot 29 graden.

De dag verloopt zonnig. In de loop van vrijdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor stroomt koelere lucht vanaf de Noordzee het land binnen.

Zaterdag minder warm en kans op buien

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag komen geleidelijk meer wolkenvelden voor. In het oosten en zuidoosten blijft het nog helder. De temperatuur daalt naar 15 graden in het noordoosten en rond de 20 graden in het zuiden.

Zaterdagochtend kunnen in het noordwesten en noorden een paar buien vallen. Daarbij is een klap onweer niet uitgesloten. In de middag kan in het oosten een bui vallen. In het midden en zuiden blijft het op veel plaatsen droog.

De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noordwesten tot maximaal 31 graden in het zuidoosten. Het Nationaal Hitteplan geldt zaterdag nog voor het oosten en zuidoosten. In de middag staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden.

Zondag droog, volgende week soms regen

Zondag is er geregeld zon en blijft het overal droog. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. In het zuidoosten houdt de regionale hittegolf aan zolang de temperatuur daar nog boven de 25 graden blijft.

Volgende week blijft de temperatuur overal onder de 25 graden. Overdag wordt het meestal 20 tot 24 graden. Er is van tijd tot tijd zon, maar soms valt er ook wat regen of een paar buien. Die neerslag is niet voldoende om de extreme droogte op te lossen. Daarvoor is nog veel meer regen nodig.