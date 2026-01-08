Amateurvoetbal afgelast door winterweer, ook andere duels van de baan

Door aanhoudende winterse weersomstandigheden heeft de KNVB besloten alle veldwedstrijden in het amateurvoetbal dit weekend te schrappen. Ook in het betaald voetbal zijn gevolgen merkbaar: de Eredivisiewedstrijd van vrijdag tussen NEC en FC Utrecht is afgelast.

In de eerste divisie stonden voor vrijdag vijf duels op het programma, maar ook die gaan niet door. Het gaat om FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - SC Cambuur, MVV Maastricht - Almere City FC, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag.

Geen garantie voor veiligheid

Naast twijfel over de bespeelbaarheid van de velden kan op basis van de huidige weersverwachtingen de veiligheid van spelers, supporters en personeel in en rond het stadion niet voldoende worden gegarandeerd, meldt de Vrienden Loterij Eredivisie.

Binnenkort wordt een beslissing genomen over de Eredivisiewedstrijden die gepland staan voor zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 januari. Zaterdag om 20.00 uur zou onder meer koploper PSV in actie komen, in een thuisduel tegen Excelsior. De afgelaste wedstrijden worden op korte termijn opnieuw ingepland .