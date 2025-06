Zo groot is de kans op een hittegolf de komende dagen

De meteorologische zomer begon al op 1 juni en nu begint het weer ook eindelijk zomers te worden. Er is zelfs kans op een hittegolf, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Hoe groot is die kans en waar kunnen we een hittegolf verwachten? Je leest het in dit artikel.

Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen meer dan 25 graden is, waarvan het op drie dagen 30 graden of meer moet zijn.

In het zuiden van Nederland wordt het donderdag 24 tot 26 graden, aan de kust vanwege een wind afkomstig van zee iets koeler. In het zuiden kan het vrijdag regionaal tot 27 graden worden en zaterdag schiet het kwik nog wat verder omhoog tot mogelijk 30 graden in het zuiden en oosten. In de rest van het land lopen de maxima op tot 27 à 30 graden.

Er is daarom op zijn vroegst vanaf maandag ongeveer 50 procent kans op een regionale hittegolf in vooral Limburg en het oosten van Brabant, meldt Weeronline.

Dit is de kans op een officiële hittegolf

Ook zondag wordt het tropisch warm met op grote schaal 30 tot 33 graden. Plaatselijk kan het in het zuiden mogelijk nog iets warmer worden. Alleen op de Wadden en in het puntje van Noord-Holland blijft de temperatuur wat achter en wordt het niet tropisch. Op de plekken waar het deze dagen 25 graden of meer is - waarvan drie tropische dagen - zou er vanaf maandag sprake zijn van een regionale hittegolf. De kans op een officiële hittegolf in De Bilt is momenteel nauwelijks 10 procent, aldus het weerbureau.

Volgende week zijn de verwachtingen nog onzeker. De temperatuur ligt waarschijnlijk tussen de 21 en 28 graden, met mogelijk een lokale dertiger in het binnenland. Volgend weekend is er een mogelijkheid dat het opnieuw tropisch wordt. Volgende week is er ook kans op een enkele (onweers)bui.

Hart van Nederland/ANP