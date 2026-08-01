Vierde regionale hittegolf van dit jaar, en de temperatuur loopt nog op

In het Limburgse Ell steeg het kwik zaterdag om 14:40 naar 25,0 graden en daarmee kunnen we nu spreken van de vierde regionale hittegolf van dit jaar, stelt meteoroloog Robert de Vries. Hoewel het bijzonder is, is dit nog geen record. In 1947 hadden we er zelfs vijf. Voorlopig blijft het nog (zeer) warm in het binnenland en droog.

Voor een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen op rij boven de 25 graden uitkomen, waarvan er minstens drie ook boven de 30 graden moeten uitkomen. Daarmee is de regionale hittegolf eigenlijk al afgelopen dinsdag begonnen, maar nu dus officieel.

Langste regionale hittegolf

Een regionale hittegolf in het binnenland is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer, vooral in het zuiden en oosten van het land. De langste regionale hittegolf die ooit in ons land is gemeten, was in 2018. Het Gelderse Hupsel kwam toen uit op maar liefst 29 dagen. Op de tweede plaats staan Arcen, Volkel en Gilze-Rijen, met 22 dagen in 1994.

De langste regionale hittegolf van dit jaar tot nu toe duurde van 16 juni tot en met 1 juli. In Ell, Maastricht en Horst had deze een lengte van 16 dagen. Dit jaar hadden we in mei al een regionale hittegolf op de stations Ell, Maastricht, Eindhoven, Gilze-Rijen, Woensdrecht en Westdorpe.

Verschil tussen landelijk en regionaal

Bij een landelijke hittegolf moet de temperatuur in De Bilt aan de definitie voldoen. Bij een regionale hittegolf moet een willekeurig KNMI-station in ons land aan de definitie voldoen. Vooral Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en delen van Overijssel zijn het snelst gevoelig voor een hittegolf. Hier worden meestal de hoogste temperaturen van ons land gemeten.

Dat heeft meerdere oorzaken, zoals de afstand tot de Noordzee, de windrichting en de bodemsoort. Ook weet warme lucht vanuit Frankrijk, België en Duitsland deze gebieden vaak als eerste te bereiken.

Nog warmer

De verwachting is dat er de komende dagen meer stations zullen volgen met een regionale hittegolf. Verder gaan de temperaturen ook weer verder oplopen. Maandag is het op grote schaal weer tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur weer oplopen richting de 35 graden. Ook dinsdag worden nog tropische temperaturen verwacht.