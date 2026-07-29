Warmste 29 juli sinds begin metingen, mogelijk hittegolf op komst

Om 14.50 steeg het kwik in het Brabantse Volkel naar 34,6 graden. Daarmee is het de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen, aldus meteoroloog Robert de Vries. Het oude record werd in het Drentse Eelde gemeten, want in 1969 werd het daar 34,3 graden.

De komende uren kan de temperatuur in het zuidoosten van het land nog verder oplopen naar 35 of zelfs 36 graden. Eerder vanmiddag was het ook officieel de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen in De Bilt. Daarmee is het opnieuw zinderend heet in ons land. De komende dagen wordt het wel iets minder warm, maar een nieuwe warmtepiek lijkt zich alweer aan te dienen.

Zijn datumrecords bijzonder?

Nee, als je naar losse datumrecords kijkt, is dat niet heel bijzonder. Maar als je kijkt naar het aantal records in de afgelopen vijftig jaar, is dat wel degelijk opvallend. Je ziet dat het aantal warmterecords toeneemt en het aantal kouderecords afneemt als gevolg van klimaatverandering. De verwachting is dat het aantal warmterecords de komende jaren verder zal toenemen.

Vierde regionale hittegolf op komst

Ondanks dat de temperaturen de komende dagen door meer invloed vanaf de Noordzee wat omlaag gaan, blijft het in het zuidoosten zomers tot soms zelfs tropisch warm. Waarschijnlijk voldoen enkele weerstations aanstaande zaterdag aan de definitie van een regionale hittegolf. Dan kunnen we spreken van de vierde van dit jaar. In de zomer van 1947 kwamen in totaal vijf regionale hittegolven voor. Dat is voorlopig nog altijd het record.