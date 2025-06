Vanavond onweer, hagel, wind en veel regen in korte tijd verwacht

Donderdagmiddag- en avond wordt slecht weer verwacht. Weeronline voorspelt "onweer, hagel en veel regen in korte tijd". Daarom wordt ook een drukke avondspits verwacht.

De omslag van het slechte weer begint al 's middags. Dan is het ronduit somber: dikke wolken en meerdere stevige buien trekken over, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Ook een klap onweer is niet uitgesloten.

Kans op pittige buien

Tijdens de spits is er vooral in het midden van het land kans op stevige buien. Die pakken soms pittig uit en gaan gepaard met windstoten tot mogelijk 60 kilometer per uur. De wind is verder matig tot krachtig en komt uit het zuidwesten.

De meeste buien lijken over het midden en oosten van het land te trekken tijdens de spits, maar ook in de Randstad komen buien voor, aldus Weeronline.

Ook nacht naar vrijdag nat

Ook de nacht naar vrijdag wordt nat, met lokaal wel 20 millimeter regen. In de ochtend trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Vrijdag verloopt bewolkt, met opnieuw verspreide buien en soms een beetje zon. De temperatuur blijft steken tussen de 16 en 19 graden.

Hart van Nederland/ANP