Wisselvallig weerbeeld houdt aan, later kans op onweersbuien

Het blijft deze dagen wisselvallig met een afwisseling van wolkenvelden, regenbuien en af en toe zon. Op dit moment overheerst de bewolking, vooral in het midden en oosten van het land, waar in de ochtend geregeld wat regen valt. In het zuidoosten en westen is het daarentegen droger en is er meer ruimte voor de zon.

De regenzone trekt in de loop van de dag verder oostwaarts, met daar nog kans op buien. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op. Tegen het einde van de middag laat de zon zich op steeds meer plekken zien. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, en de middagtemperatuur komt uit op 18 tot 19 graden, iets onder het gemiddelde voor begin juni.

Onweer

Donderdag blijft het onstuimig. Wolkenvelden domineren het weerbeeld, afgewisseld met enkele opklaringen en buien in de ochtend. Later op de dag trekt vanuit het zuiden een actiever regengebied over, met lokaal stevige regenbuien. Toch blijft het kwik enigszins op niveau met temperaturen tussen de 15 en 18 graden.

De trend zet zich ook de dagen daarna voort. De atmosfeer blijft onstabiel, met regelmatig buien, soms vergezeld van onweer. Tijdens het Pinksterweekend lijkt het weerbeeld fris en wisselvallig te blijven. Vooral op tweede pinksterdag zijn er signalen dat het droger wordt. Voor liefhebbers van zomerweer gloort er hoop aan de horizon: na Pinksteren zou het kwik opnieuw kunnen oplopen en is er kans op droger, zonniger weer .