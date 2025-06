Pinksterweekend valt in het water

Wie hoopte op zonnig weer met Pinksteren, komt dit jaar bedrogen uit. Volgens Weeronline wordt het pinksterweekend vooral nat, fris en winderig. Pas op maandag is er sprake van wat opklaringen en iets hogere temperaturen.

Zaterdag wordt een echte regendag. Overdag trekken er meerdere buien over het land, en sommige kunnen stevig uitpakken met onweer erbij. Alleen in de middag is er af en toe ruimte voor een droog moment. Daarbij is de wind matig tot vrij krachtig en vlagerig, vooral aan de westkust. Het wordt niet warmer dan 16 tot 19 graden.

Ook zondag blijft het grijs en wisselvallig. Er zijn opnieuw felle buien mogelijk, met kans op onweer. De temperatuur ligt iets lager dan zaterdag: zo’n 15 tot 17 graden. Daarbij staat een frisse westenwind die het voor het gevoel nog kouder maakt.

Koeler dan normaal voor de tijd van het jaar

In de loop van zondagavond wordt het droger en laat de zon zich hier en daar even zien. Die zon blijft ook maandagochtend nog even hangen. Later op de dag neemt de kans op lichte regen weer toe, maar het wordt wel iets warmer met temperaturen tussen de 16 en 18 graden.

Voor begin juni is het allemaal aan de koele kant. Normaal gesproken ligt de gemiddelde temperatuur rond deze tijd tussen de 18 en 22 graden. Dit pinksterweekend blijft daar dus duidelijk onder.