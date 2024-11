Nederlandse reddingsteam reist naar rampgebied Spanje, hulp nodig voor kosten

Het Nederlandse reddingshondenteam RHWW staat deze zondagochtend op het punt om af te reizen naar het door zware overstromingen getroffen Spanje. Grote delen van het Zuid-Europese land liggen nog steeds in puin, en tientallen mensen worden vermist. Hoewel de kans op het vinden van overlevenden klein is, zet het team zich volledig in.

En sterker nog: ze moeten een deel van de kosten zelf betalen. Dat doet het team, dat opereert onder de paraplu van de gezamenlijke reddingshondenorganisaties SRO, met overtuiging, omdat ze gemotiveerd zijn om getroffen families te helpen. Maar alle financiële hulp is welkom. Daarom is er een crowdfunding opgezet om bijdragen van het publiek te verzamelen.

'Waardig afscheid'

Volgens inzetleider John van Norden is het een grote operatie: "Negentien personen en twaalf honden gaan gezamenlijk op pad om daar de hulpdiensten te ondersteunen bij het lokaliseren van de lichamen." Hoewel de Spaanse autoriteiten officieel een verzoek bij de SRO hebben ingediend, betalen ze helaas geen euro mee aan de gemaakte onkosten.

"Zoals je begrijpt, kost het heel veel geld om met zo'n grote groep te reizen. We hebben de steun van mensen uit Nederland en het buitenland hard nodig om uit de kosten te komen," legt Van Norden uit. Hoewel de inzamelingsactie goed loopt, is het streefbedrag nog niet bereikt. Voor nu putten de organisaties uit eigen reserves om de kosten te dekken. "De Spaanse regering zegt: we willen jullie graag hier hebben, maar jullie moeten autonoom werken en alles zelf regelen. Dus we verwachten geen kostenvergoeding van de Spaanse overheid."

Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de slachtoffers van het noodweer, benadrukt Van Norden: "We móéten gewoon gaan. Die mensen hebben hulp nodig. De achterblijvers moeten hun dierbaren terugkrijgen, zodat ze een waardig afscheid kunnen nemen."