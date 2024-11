Nederlandse broer en zus in actie voor Spanje: 'Je voelt je machteloos'

De trieste teller staat inmiddels op 217 doden en mogelijk duizenden vermisten. Het zijn de harde cijfers na de overstromingen in verschillende gebieden in Spanje. Terwijl in verschillende steden het water stijgt, proberen andere steden weer een beetje op te krabbelen. Zo ook Valencia. Met lieslaarzen en een handbezem stapt de Spaans-Nederlandse Joost de Jong de straten van de stad door om de plek waar hij zo van houdt een handje te helpen.

Ondertussen is zijn zus Quirine in Amsterdam en probeert ze op haar manier een steentje bij te dragen. Ze is een crowdfunding begonnen. "Je voelt je zo machteloos", zegt ze terwijl ze op bijna 1500 kilometer afstand zit. Ze besluit direct na de rampzalige gebeurtenissen contact te zoeken met haar broertje. Die staat dan al met zijn voeten in de blubber, om te helpen de boel schoon en draaiende te krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Heel lastig'

Haar actie is hard nodig, zegt de Amsterdamse: "Veel mensen, ook in mijn omgeving, denken: 'Het is een overstroming, het is Spanje, dat komt wel weer goed.' Maar ook daar zijn ze gefrustreerd dat men niet inziet wat er écht aan de hand is. Dat maakt het heel lastig."

De opbrengsten van haar inzamelingsactie gaan direct naar het Rode Kruis, zodat het ook echt op de juiste plek terechtkomt. Quirine doet dat bewust, omdat ze weet dat er dan niet alleen directe hulp geboden zal worden, maar ook op de langere termijn: "Alles is verwoest, dus ook de sportparken voor de jeugd."