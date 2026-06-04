Windhoos rukt carport uit de grond: 'We hebben geluk gehad'

De wind heeft donderdag flink huisgehouden in het Overijsselse Glanerbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport uit de grond. De brandweer in Twente kreeg donderdag zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde wind.

Monique van de Straat kijkt naar de ravage in haar tuin. "Onze veranda, buitenkeuken en carport stonden hier. Maar toen kwam die windhoos", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Een deel lag bovenop de schuur, maar ook aan de overkant van de weg."

De materiële schade is groot, maar het had veel slechter kunnen aflopen. De zoon van Monique wilde wat planten naar binnen halen omdat het zo hard waaide. Enkele seconden later vloog de hele boel weg. "Het hele dak van de schuur moet eraf, alle zonnepanelen moeten worden vervangen. Daar word je niet blij van. Maar we hebben ook geluk gehad, want als mijn zoon net verkeerd had gestaan... Daar wil je niet over nadenken."

Paarden ontsnapt

"Toen we het hoorden, zijn we gelijk in de auto gesprongen. Maar eerst konden we hier niet komen door omgevallen bomen op de weg. Toen hebben we het laatste stuk gerend."

En de weggewaaide carport was nog niet alles voor het gezin van Monique. "We hebben paarden en die waren ontsnapt. We hebben eerst nog anderhalf uur met hulp van buren gezorgd dat die paarden weer veilig in de wei kwamen. Daarna zagen we pas dat alles weg was."

Op bovenstaande beelden is te zien hoe de windhoos alle spullen in de tuin wegblaast.