Ongevallen en extra drukte op de weg: sneeuw verrast verkeer in het noorden

Extreem weer

Vandaag, 06:39 - Update: 2 uur geleden

In het noorden van het land is het woensdagochtend wakker worden in een witte wereld. Door de sneeuw verwacht Rijkswaterstaat extra drukte op de weg. Dinsdagavond ging het op meerdere plekken al mis. Auto's gleden van de weg en er gebeurden verschillende ongelukken door de gladheid.

Op de A32 bij Wirdum raakte dinsdagavond een auto door een sneeuwbui van de weg en belandde over de kop in een sloot, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan Hart van Nederland. Een strooiwagen die toevallig langskwam, schoot te hulp. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, meldt een correspondent ter plaatse.

Code geel door gladheid en mist: vooral deze regio's opgelet
Ook bij Dongjum ging het mis: daar botsten twee auto's frontaal op elkaar tijdens een hevige sneeuwbui. De inzittenden raakten niet gewond, maar de schade aan beide voertuigen was groot, meldt de correspondent. Op de A6 bij Lemmen zijn verder een aantal voertuigen van de weg geraakt door slecht zicht door een sneeuwbui, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op de N31 bij Leeuwarden raakten verder twee auto's van de weg bij een afrit.

Frontale aanrijding tijdens sneeuwbui Dongjum. Beeld: CAMJO Media

Auto over de kop in de sloot door gladheid in Wirdum. Beeld: CAMJO Media

Hinder in Friesland

In Friesland viel dinsdagavond in korte tijd flink wat sneeuw. In Bolsward en het centrum van Leeuwarden bijvoorbeeld kleurden de straten wit door enkele centimeters sneeuw. Strooiploegen gingen meteen de weg op om de wegen begaanbaar te houden.

Bussen en treinen bleven dinsdagavond nog rijden, al werd al rekening gehouden met problemen in de ochtendspits. De gladheid kan op sommige plekken ook later nog voor gevaarlijke situaties zorgen.

Flinke sneeuwval in centrum van Leeuwarden. Beeld: CAMJO Media

Drukte en maatregelen

Rijkswaterstaat ziet op dit moment nog niet veel file, maar door aanhoudende sneeuwbuien wordt wel meer drukte verwacht. "We zijn woensdagochtend aan het strooien en houden de situatie in de gaten", zegt de woordvoerder.

Niet alleen het wegverkeer heeft last van het winterweer. De NS heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor het noorden van het land. Reizigers van en naar Groningen, Friesland en Drenthe moeten woensdagochtend een extra keer overstappen in Zwolle, meldt de NS.

De spoorvervoerder heeft de dienstregeling in het noorden losgekoppeld van de rest van het land "om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden". Deze maatregel geldt in ieder geval tot 12.00 uur. Arriva, dat de regionale treinen in het noorden verzorgt, rijdt voorlopig wel volgens de normale dienstregeling.

Door Redactie Hart van Nederland

Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht
NS past dienstregeling aan door winterweer in noorden van het land
