Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht

Het KNMI heeft de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel dinsdagavond ook aangekaart als code geel. Eerder gaf het weerinstituut de waarschuwing voor gladheid door sneeuwval al af voor de Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Drenthe.

In de meest noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en op de Waddeneilanden geldt code geel vanaf dinsdagavond tot donderdagmiddag. In de andere provincies geldt de waarschuwing dinsdag van 20.00 tot 00.00 uur.

Code geel per provincie: Voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden geldt code geel van dinsdagavond tot en met donderdagmiddag. In Noord-Holland, Flevoland en Overijssel is de waarschuwing van kracht van dinsdagavond 20.00 uur tot middernacht.

Het KNMI waarschuwt voor ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. In Groningen houdt de sneeuwval de hele nacht aan en kan het ook woensdagochtend nog sneeuwen. In het noordoosten blijft de sneeuw langer liggen en kan het daardoor woensdag overdag op de binnenwegen nog glad zijn.