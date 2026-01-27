Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht

Extreem weer

Vandaag, 17:31

Link gekopieerd

Het KNMI heeft de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel dinsdagavond ook aangekaart als code geel. Eerder gaf het weerinstituut de waarschuwing voor gladheid door sneeuwval al af voor de Waddeneilanden, Friesland, Groningen en Drenthe.

In de meest noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en op de Waddeneilanden geldt code geel vanaf dinsdagavond tot donderdagmiddag. In de andere provincies geldt de waarschuwing dinsdag van 20.00 tot 00.00 uur.

Code geel per provincie:

Voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden geldt code geel van dinsdagavond tot en met donderdagmiddag.

In Noord-Holland, Flevoland en Overijssel is de waarschuwing van kracht van dinsdagavond 20.00 uur tot middernacht.

Het KNMI waarschuwt voor ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. In Groningen houdt de sneeuwval de hele nacht aan en kan het ook woensdagochtend nog sneeuwen. In het noordoosten blijft de sneeuw langer liggen en kan het daardoor woensdag overdag op de binnenwegen nog glad zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer
Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.