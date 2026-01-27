Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer

In het noorden van Nederland geldt vanaf dinsdagavond 20.00 uur code geel. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval op de Waddeneilanden en in de provincies Friesland en Drenthe. In Groningen gaat de waarschuwing een uur later in. Volgens het weerinstituut kan het in die vier regio’s tot en met donderdagochtend gaan sneeuwen en dat zorgt voor gladheid op wegen en fietspaden.

Volgens het KNMI begint het vanaf halverwege de avond te sneeuwen. Die sneeuw kan blijven liggen, waardoor wegen en fietspaden glad worden. Vooral automobilisten en fietsers kunnen daar last van krijgen.

De verwachting is dat de gladheid niet snel verdwijnt. Omdat de sneeuw blijft liggen, houdt het winterse weer waarschijnlijk de hele woensdag aan. Code geel kan daardoor pas in de loop van donderdagochtend worden ingetrokken.

Tot 8 centimeter sneeuw

In het noorden en noordoosten wordt gerekend op een sneeuwdek van 2 tot 5 centimeter. In Groningen kan lokaal zelfs 3 tot 8 centimeter sneeuw vallen.

Het KNMI adviseert weggebruikers om meer afstand te houden. Fietsers wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn, vooral op bruggen en viaducten, waar het snel glad kan worden.