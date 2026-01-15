Wen er maar niet aan: winterkou keert snel terug na zachte dagen

Na de winterse start van het jaar met sneeuw, ijs en grootschalige gladheid lijkt het alsof het voorjaar op het punt staat te beginnen. Niets is minder waar, want al in het weekend draait de wind naar het oosten. Daarmee wordt droge en koude lucht ons land binnen geblazen en koelt het razendsnel af.

Beeld: Vivian Kramer (links), Jannes Wiersema (rechts)

We moeten dus vooral niet gaan wennen aan dit voorjaarsachtige weer. De winter lijkt even ver te zoeken, met lokaal zelfs dubbele cijfers op de thermometer. Woensdag scheen daarbij op veel plaatsen ook nog een lekker zonnetje, waardoor we de winter bijna alweer vergeten zijn.

Donderdag en vrijdag waait er nog een vrij stevige zuidelijke wind. Daarmee wordt zachte en vochtige lucht aangevoerd, met bewolking en soms ook wat regen. De maxima liggen zelfs rond de 10 graden.

Winter tot nu toe

Volgens de weerkundige kalender zitten we momenteel halverwege de winter, die op 1 december vorig jaar is begonnen. Meteorologen rekenen de seizoenen in hele maanden, zodat ze ieder jaar goed met elkaar kunnen vergelijken. Het begin van de astronomische seizoenen varieert namelijk soms met enkele dagen. Inmiddels zijn we dus op de helft van de meteorologische winter en kunnen we al een tussenstand geven.

De winter is tot nu toe zonniger verlopen dan normaal. Dat hebben we vooral te danken aan de zonnige december van het afgelopen jaar. Toen bleef het ook vrij droog, terwijl we vorige week nog een flink pak sneeuw hebben gehad. Toch is in de eerste helft van de winter in totaal minder neerslag gevallen dan normaal.

December bleek de op zeven na warmste december sinds het begin van de metingen. Tegelijkertijd hebben we begin dit jaar in ruim tien jaar niet zo’n koude periode gehad. Daarmee is de eerste helft van de winter in totaal een halve graad kouder verlopen dan het langjarig gemiddelde.

Koud, maar zonnig

Zaterdag draait de wind naar het oosten en lijkt ook volgende week uit die hoek te blijven waaien. Dan wordt het kouder, met de aanvoer van koude en droge lucht uit het oosten van Europa en Rusland. Tijdens opklaringen gaat het ’s nachts licht tot matig vriezen. Overdag komt de temperatuur in eerste instantie nog enkele graden boven nul uit, maar als de aanvoer van koude lucht standhoudt, wordt dat in de laatste week van deze maand steeds lastiger.

Of de laatste dagen van januari ook ijsdagen opleveren, is nog de vraag. De onzekerheid in de verwachtingen neemt op die termijn namelijk toe. Wel kunnen we de komende week genieten van droog, zonnig en koud winterweer.