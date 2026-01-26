KNMI waarschuwt: plaatselijk 10 centimeter sneeuw in Groningen

Het KNMI waarschuwt inwoners van de drie noordelijke provincies de komende nachten en ochtenden voor sneeuw en gladheid. De weerwaarschuwing is maandagmiddag tot 16.00 uur van kracht. Maar ook dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan het gaan sneeuwen en glad worden. Volgens het KNMI kan er vooral in Groningen een flink pak sneeuw vallen. Op sommige plekken kan dat oplopen tot 10 centimeter.

In andere delen van het noorden blijft de hoeveelheid mogelijk iets minder. Daar verwacht het weerinstituut tussen de 3 en 8 centimeter sneeuw. Toch kan ook dat genoeg zijn om voor problemen te zorgen op de weg.

Gladheid

Het KNMI waarschuwt dat wegen, fietspaden en stoepen glad kunnen worden. Daarom geldt code geel in Groningen, Drenthe en Friesland. Die waarschuwing geldt ook voor de Waddeneilanden.

Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer. Verkeersdeelnemers moeten extra opletten, vooral in de nacht en de vroege ochtenduren.

Niet alleen in de nacht speelt gladheid een rol. Ook op maandag geldt in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel door sneeuw. Het KNMI roept op om rekening te houden met de winterse omstandigheden.