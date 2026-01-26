Grijs en grauw begin van de week, in noordoosten kans op sneeuw en gladheid

De nieuwe week begint in vrijwel het hele land grijs en fris. In het noordoosten van het land kan er zelfs wat sneeuw vallen. In de loop van de week laat de zon zich meer zien, maar hebben we ook kans op sneeuw en gladheid.

Maandag kan in het zuidoosten de zon even doorbreken, maar voor de rest van het land overheerst de bewolking. In het uiterste noordoosten en oosten neemt de kans op lichte sneeuw in de loop van de ochtend toe. Dat kan lokaal zorgen voor gladde wegen. Voor drie provincies is code geel uitgegeven. De weerwaarschuwing is zeker van kracht tot 16.00 uur.

In de middag blijft het vooral in het (uiterste) oosten en noordoosten opletten. Daar kan opnieuw wat lichte sneeuw vallen, met kans op gladheid. In de rest van het land blijft het droog, al is het ook daar vaak grijs. In het westen kan de zon af en toe door de wolken komen. De temperatuur loopt op naar 0 tot 3 graden bij een zwakke tot matige noorden- tot noordoostenwind.

In de avond kouder en opnieuw neerslag

Maandagavond en in de nacht blijft het grotendeels bewolkt. In het westen en zuiden kan het plaatselijk even opklaren. In het oosten en noordoosten kan nog een enkele sneeuwvlok vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Langs de kust en boven de Wadden trekt de wind aan tot windkracht 5.

Dinsdag laat de zon zich af en toe zien, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking in de middag toe en gaat het regenen. In de avond kan die regen in het noorden overgaan in sneeuw. Het wordt 1 tot 4 graden met een matige tot soms krachtige oostenwind.

Woensdag en donderdag blijft het wisselvallig. Koude lucht in het noorden en minder koude lucht in het zuiden botsen boven Nederland. In het noordoosten kan opnieuw sneeuw vallen en ook donderdag is er op meerdere plekken kans op natte sneeuw en gladheid. De koudste temperaturen blijven voorlopig voor het noordoosten.

Beeld: Arnout Bolt, Briltil (Groningen)