Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

NS past dienstregeling aan door winterweer in noorden van het land

Verkeer

Vandaag, 19:11

Link gekopieerd

De NS neemt voorzorgsmaatregelen in het noorden van het land vanwege de verwachte sneeuw en ijzel. Reizigers van en naar Groningen, Friesland en Drenthe moeten woensdagochtend daarom een extra keer overstappen in Zwolle.

De spoorwegmaatschappij laat weten dat de dienstregeling in de noordelijke provincies tijdelijk wordt losgekoppeld van die in de rest van het land, „om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden”. De maatregel geldt tot in ieder geval 12.00 uur.

Regionaal treinverkeer

Arriva verzorgt het regionale treinverkeer in het noorden. Die treinen rijden woensdag vooralsnog volgens de normale dienstregeling, aldus een woordvoerder.

Door ANP

Lees ook

Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht
Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht
Koude dagen voor de boeg: eerst regen, later sneeuw in delen van het land
Koude dagen voor de boeg: eerst regen, later sneeuw in delen van het land
Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer
Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.