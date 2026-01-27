NS past dienstregeling aan door winterweer in noorden van het land

De NS neemt voorzorgsmaatregelen in het noorden van het land vanwege de verwachte sneeuw en ijzel. Reizigers van en naar Groningen, Friesland en Drenthe moeten woensdagochtend daarom een extra keer overstappen in Zwolle.

De spoorwegmaatschappij laat weten dat de dienstregeling in de noordelijke provincies tijdelijk wordt losgekoppeld van die in de rest van het land, „om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden”. De maatregel geldt tot in ieder geval 12.00 uur.

Regionaal treinverkeer

Arriva verzorgt het regionale treinverkeer in het noorden. Die treinen rijden woensdag vooralsnog volgens de normale dienstregeling, aldus een woordvoerder.