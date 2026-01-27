Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Koude dagen voor de boeg: eerst regen, later sneeuw in delen van het land

Weerbericht

Vandaag, 07:46

Link gekopieerd

De dag begint dinsdag nog rustig met wolkenvelden en af en toe zon. Het blijft overal droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar in het zuiden wordt het al iets zachter met 2 tot 3 graden. De wind is landinwaarts zwak tot matig, aan zee staat een stevige oostenwind.

In de middag verandert het weerbeeld. Vanuit het zuidwesten trekt meer bewolking binnen en gaat het regenen. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog en kan de zon zich nog even laten zien. De temperatuur loopt op naar maximaal 1 tot 4 graden, maar door de koude oostenwind voelt het frisser aan.

Enkele centimeters sneeuw

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag krijgt vooral het noordoosten te maken met sneeuw. Daar kan enkele uren sneeuw vallen en ontstaat kans op gladheid. Plaatselijk kan een sneeuwdek ontstaan van zo’n 5 tot 6 centimeter. In de rest van het land blijft het droog met veel bewolking, al kan het in Zeeland even opklaren.

Lees ook:

Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer
Anderhalve dag code geel in Noord-Nederland door winters weer

Woensdag houdt de bewolking aan. In de ochtend valt in het noordoosten opnieuw af en toe sneeuw. In de middag ontstaat er een strook met sneeuw van Twente richting de Wadden. Later op de dag kan die sneeuw intensiever worden en opnieuw enkele centimeters opleveren. Het wordt 0 tot 4 graden met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Zachtere lucht

Donderdag is er in een strook van Noord-Holland tot de Achterhoek kans op lichte sneeuw. Elders blijft het droog en komt de temperatuur iets boven het vriespunt uit. Vrijdag laat de zon zich af en toe zien en blijft het op de meeste plekken droog, al blijft het in het noordoosten koud.

In het weekend komt zachtere lucht langzaam dichterbij, maar dat gaat moeizaam. Af en toe valt neerslag, meestal in de vorm van regen. Ook in het noordoosten gaat de sneeuw steeds vaker over in regen.

Beeld: Ton Wesselius, Rijnsaterwoude

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.