Koude dagen voor de boeg: eerst regen, later sneeuw in delen van het land

De dag begint dinsdag nog rustig met wolkenvelden en af en toe zon. Het blijft overal droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar in het zuiden wordt het al iets zachter met 2 tot 3 graden. De wind is landinwaarts zwak tot matig, aan zee staat een stevige oostenwind.

In de middag verandert het weerbeeld. Vanuit het zuidwesten trekt meer bewolking binnen en gaat het regenen. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog en kan de zon zich nog even laten zien. De temperatuur loopt op naar maximaal 1 tot 4 graden, maar door de koude oostenwind voelt het frisser aan.

Enkele centimeters sneeuw

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag krijgt vooral het noordoosten te maken met sneeuw. Daar kan enkele uren sneeuw vallen en ontstaat kans op gladheid. Plaatselijk kan een sneeuwdek ontstaan van zo’n 5 tot 6 centimeter. In de rest van het land blijft het droog met veel bewolking, al kan het in Zeeland even opklaren.

Woensdag houdt de bewolking aan. In de ochtend valt in het noordoosten opnieuw af en toe sneeuw. In de middag ontstaat er een strook met sneeuw van Twente richting de Wadden. Later op de dag kan die sneeuw intensiever worden en opnieuw enkele centimeters opleveren. Het wordt 0 tot 4 graden met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Zachtere lucht

Donderdag is er in een strook van Noord-Holland tot de Achterhoek kans op lichte sneeuw. Elders blijft het droog en komt de temperatuur iets boven het vriespunt uit. Vrijdag laat de zon zich af en toe zien en blijft het op de meeste plekken droog, al blijft het in het noordoosten koud.

In het weekend komt zachtere lucht langzaam dichterbij, maar dat gaat moeizaam. Af en toe valt neerslag, meestal in de vorm van regen. Ook in het noordoosten gaat de sneeuw steeds vaker over in regen.

