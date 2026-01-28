Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel door gladheid en mist: vooral deze regio's opgelet

Extreem weer

Vandaag, 06:26 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In het noordoosten van het land is het woensdagochtend glad door sneeuw en sneeuwresten. In de loop van de ochtend gaat het daar opnieuw licht sneeuwen. Dat kan zorgen voor extra gladheid op wegen en fietspaden, met hinder voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

Plaatselijk kan er een dun nieuw sneeuwdek ontstaan van 1 tot 2 centimeter bovenop de sneeuw die al ligt. De gladheid kan niet alleen overdag, maar ook tot en met de komende nacht aanhouden. Vooral in Drenthe, Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden is daarom code geel afgegeven.

Dichte mist in het westen

Niet alleen sneeuw zorgt voor problemen. In het westen van het land komt woensdagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het zicht kan daarbij teruglopen tot minder dan 200 meter. Dat levert vooral op snelwegen en provinciale wegen gevaarlijke situaties op.

Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt daarom ook code geel. In deze provincies is de waarschuwing vooral bedoeld vanwege het slechte zicht door mist, wat kan leiden tot vertragingen en gevaarlijke verkeerssituaties.

Code geel

Code geel geldt in Drenthe, Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden van woensdagochtend 06.00 uur tot donderdagochtend 09.00 uur. Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland loopt de waarschuwing van woensdag 06.00 uur tot 11.00 uur.

Bron: KNMI om 06.12 uur.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht
Waarschuwing gladheid en sneeuw uitgebreid: in deze provincies gaat code geel van kracht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.