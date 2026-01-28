Code geel door gladheid en mist: vooral deze regio's opgelet

Extreem weer
Vandaag, 06:26 - Update: 2 uur geleden
In het noordoosten van het land is het woensdagochtend glad door sneeuw en sneeuwresten. In de loop van de ochtend gaat het daar opnieuw licht sneeuwen. Dat kan zorgen voor extra gladheid op wegen en fietspaden, met hinder voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
Plaatselijk kan er een dun nieuw sneeuwdek ontstaan van 1 tot 2 centimeter bovenop de sneeuw die al ligt. De gladheid kan niet alleen overdag, maar ook tot en met de komende nacht aanhouden. Vooral in Drenthe, Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden is daarom code geel afgegeven.
Niet alleen sneeuw zorgt voor problemen. In het westen van het land komt woensdagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het zicht kan daarbij teruglopen tot minder dan 200 meter. Dat levert vooral op snelwegen en provinciale wegen gevaarlijke situaties op.
Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt daarom ook code geel. In deze provincies is de waarschuwing vooral bedoeld vanwege het slechte zicht door mist, wat kan leiden tot vertragingen en gevaarlijke verkeerssituaties.
Code geel geldt in Drenthe, Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden van woensdagochtend 06.00 uur tot donderdagochtend 09.00 uur. Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland loopt de waarschuwing van woensdag 06.00 uur tot 11.00 uur.
Bron: KNMI om 06.12 uur.
