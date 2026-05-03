Code geel om onweer in noordoosten: hagel, windstoten en veel regen

In het noordoosten van Nederland trekken zondagmiddag enkele onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel, stevige windstoten en veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Volgens de verwachting kan plaatselijk hagel vallen met een doorsnede van 1 tot 2 centimeter. Ook worden windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur verwacht. In korte tijd kan 10 tot 20 millimeter neerslag vallen.

Code geel geldt van 13.00 uur tot 17.00 uur in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. In de loop van de avond trekken de buien weg en wordt het weer rustiger.

Overlast

Zaterdagavond zorgde het noodweer op meerdere plekken in het land voor overlast. In het Limburgse Heerlen en Hoensbroek stroomde regenwater door de straten, zoals je op onderstaande video ziet. Ook elders in Limburg ging het mis: in America viel een boom over de weg en op verschillende locaties werd hagel gemeld.