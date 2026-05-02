Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel: plaatselijk noodweer bij zware onweersbuien in Limburg

Extreem weer

Vandaag, 20:53

Link gekopieerd

Het weer slaat zaterdagavond grillig toe in Limburg: op sommige plekken komt het met bakken uit de lucht, terwijl het een paar kilometer verderop vrijwel droog blijft. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien met hagel en windstoten.

Volgens De Limburger ging Moeder Natuur vooral goed los in de regio's Heerlen, Venlo en Roermond. In deze gebieden kwam er in korte tijd veel regen naar beneden. Tegelijk zijn er delen van Limburg waar nauwelijks neerslag valt.

In Heerlen en omgeving ging het stevig tekeer. Harde windstoten zorgden ervoor dat autoalarmen afgingen. Door de enorme hoeveelheid regen konden afvoerkanalen het water niet aan, waardoor putdeksels omhoogkwamen.

Meteoroloog Robert de Vries krijgt ook meldingen door van wateroverlast bij Eys.

Ook in Maastricht kwam het op meerdere plekken met bakken uit de lucht.

In Vijlen, bij de Duitse grens, hielden ze het ook niet droog en viel er zelfs hagel:

Code geel

Later op de avond trekken de buien verder het land in, meldt het KNMI. Daarbij kunnen onweer, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.

Voor tien regio's geldt code geel. In het zuiden duurt de waarschuwing tot ongeveer 23.00 uur, elders kan dit doorlopen tot in de nacht. In het noorden van het land en op de Waddeneilanden blijft het rustig.

Hoe laat geldt code geel?

  • Flevoland: van 23.00 uur tot 02.00 uur

  • Gelderland: van 23.00 uur tot 02.00 uur

  • IJsselmeergebied: van 23.00 uur tot 02.00 uur

  • Limburg: van 16.00 uur tot 23.00 uur

  • Noord-Brabant: van 18.00 uur tot 23.00 uur

  • Noord-Holland: van 23.00 uur tot 02.00 uur

  • Overijssel: van 21.00 uur tot 01.00 uur

  • Utrecht: van 22.00 uur tot 01.00 uur

  • Zeeland: van 18.00 uur tot 23.00 uur

  • Zuid-Holland: van 21.00 uur tot 01.00 uur

Bron: KNMI om 20.11 uur

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Code geel in bijna hele land: hier en zo laat vallen stevige onweersbuien
Code geel in bijna hele land: hier en zo laat vallen stevige onweersbuien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.