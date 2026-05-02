Code geel: plaatselijk noodweer bij zware onweersbuien in Limburg

Het weer slaat zaterdagavond grillig toe in Limburg: op sommige plekken komt het met bakken uit de lucht, terwijl het een paar kilometer verderop vrijwel droog blijft. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien met hagel en windstoten.

Volgens De Limburger ging Moeder Natuur vooral goed los in de regio's Heerlen, Venlo en Roermond. In deze gebieden kwam er in korte tijd veel regen naar beneden. Tegelijk zijn er delen van Limburg waar nauwelijks neerslag valt.

In Heerlen en omgeving ging het stevig tekeer. Harde windstoten zorgden ervoor dat autoalarmen afgingen. Door de enorme hoeveelheid regen konden afvoerkanalen het water niet aan, waardoor putdeksels omhoogkwamen.

Meteoroloog Robert de Vries krijgt ook meldingen door van wateroverlast bij Eys.

Ook in Maastricht kwam het op meerdere plekken met bakken uit de lucht.

In Vijlen, bij de Duitse grens, hielden ze het ook niet droog en viel er zelfs hagel:

Code geel

Later op de avond trekken de buien verder het land in, meldt het KNMI. Daarbij kunnen onweer, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.

Voor tien regio's geldt code geel. In het zuiden duurt de waarschuwing tot ongeveer 23.00 uur, elders kan dit doorlopen tot in de nacht. In het noorden van het land en op de Waddeneilanden blijft het rustig.