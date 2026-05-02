Code geel in bijna hele land: hier en zo laat vallen stevige onweersbuien

Wie straks naar buiten gaat, moet rekening houden met stevige buien. Het KNMI waarschuwt met code geel voor onweer, hagel en flinke regenval in een groot deel van het land. De buien trekken later op de dag van zuid naar noord.

De waarschuwing begint in Limburg, waar vanaf 15.00 uur code geel geldt. Daarna volgen Noord-Brabant en Zeeland om 17.00 uur. In de avond breidt het slechte weer zich verder uit naar Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland vanaf 19.00 uur.

Later op de avond, rond 21.00 uur, zijn Flevoland, Overijssel en Noord-Holland aan de beurt. De waarschuwing loopt door tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

Hoe laat geldt code geel? Flevoland : van 21.00 uur tot 02.00 uur

Gelderland : van 19.00 uur tot 01.00 uur

IJsselmeergebied : van 21.00 uur tot 02.00 uur

Limburg : van 15.00 uur tot 21.00 uur

Noord-Brabant : van 17.00 uur tot 23.00 uur

Noord-Holland : van 21.00 uur tot 02.00 uur

Overijssel : van 21.00 uur tot 02.00 uur

Utrecht : van 19.00 uur tot 01.00 uur

Zeeland : van 17.00 uur tot 23.00 uur

Zuid-Holland: van 19.00 uur tot 01.00 uur Bron: KNMI om 08.44 uur

Drenthe, Friesland en Groningen vallen niet meer onder code geel. Eerder gold de waarschuwing nog voor bijna het hele land, behalve de Waddeneilanden.

Wat kun je verwachten van de buien?

De eerste stevige regen- en onweersbuien ontstaan aan het eind van de middag in Limburg en het zuiden. In de avond trekken ze verder het land in richting het noorden.

De buien kunnen lokaal pittig uitpakken, met hagelstenen tot 2 centimeter, windstoten tot 70 kilometer per uur en 10 tot 20 millimeter regen in korte tijd. Daardoor kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht naar zondag bereiken de buien het noorden en noordoosten, maar zijn ze minder actief en neemt de kans op onweer af.