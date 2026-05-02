Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel in bijna hele land: hier en zo laat vallen stevige onweersbuien

Extreem weer

Vandaag, 09:57

Link gekopieerd

Wie straks naar buiten gaat, moet rekening houden met stevige buien. Het KNMI waarschuwt met code geel voor onweer, hagel en flinke regenval in een groot deel van het land. De buien trekken later op de dag van zuid naar noord.

De waarschuwing begint in Limburg, waar vanaf 15.00 uur code geel geldt. Daarna volgen Noord-Brabant en Zeeland om 17.00 uur. In de avond breidt het slechte weer zich verder uit naar Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland vanaf 19.00 uur.

Later op de avond, rond 21.00 uur, zijn Flevoland, Overijssel en Noord-Holland aan de beurt. De waarschuwing loopt door tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

Hoe laat geldt code geel?

  • Flevoland: van 21.00 uur tot 02.00 uur

  • Gelderland: van 19.00 uur tot 01.00 uur

  • IJsselmeergebied: van 21.00 uur tot 02.00 uur

  • Limburg: van 15.00 uur tot 21.00 uur

  • Noord-Brabant: van 17.00 uur tot 23.00 uur

  • Noord-Holland: van 21.00 uur tot 02.00 uur

  • Overijssel: van 21.00 uur tot 02.00 uur

  • Utrecht: van 19.00 uur tot 01.00 uur

  • Zeeland: van 17.00 uur tot 23.00 uur

  • Zuid-Holland: van 19.00 uur tot 01.00 uur

Bron: KNMI om 08.44 uur

Drenthe, Friesland en Groningen vallen niet meer onder code geel. Eerder gold de waarschuwing nog voor bijna het hele land, behalve de Waddeneilanden.

Wat kun je verwachten van de buien?

De eerste stevige regen- en onweersbuien ontstaan aan het eind van de middag in Limburg en het zuiden. In de avond trekken ze verder het land in richting het noorden.

De buien kunnen lokaal pittig uitpakken, met hagelstenen tot 2 centimeter, windstoten tot 70 kilometer per uur en 10 tot 20 millimeter regen in korte tijd. Daardoor kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht naar zondag bereiken de buien het noorden en noordoosten, maar zijn ze minder actief en neemt de kans op onweer af.

Door Redactie Hart van Nederland

Warm weer slaat om: kans op stevige onweersbuien en hagel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.