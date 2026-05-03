Hevige buien zorgen voor overlast: straten blank en wedstrijd stilgelegd

De hevige onweersbuien van zaterdagavond zorgden op meerdere plekken voor overlast. Brandweerlieden moesten hun werk staken en in Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door het slechte weer.

In het Limburgse Heerlen en Hoensbroek stroomde het regenwater door de straten, zo is te zien op bovenstaande beelden. Ook op andere plekken in Limburg ging het mis. In America viel een boom over de weg, en op sommige locaties viel hagel.

Door het onweer moesten brandweerlieden bij een natuurbrand tussen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) hun werk tijdelijk staken, meldt een correspondent ter plaatse. Er zijn extra bluswagens ingezet om de brand onder controle te houden.

Code geel

Vanwege de buien had het KNMI vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In de loop van de nacht namen de buien in de nacht in activiteit af.