Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hevige buien zorgen voor overlast: straten blank en wedstrijd stilgelegd

Extreem weer

Vandaag, 07:44

Link gekopieerd

De hevige onweersbuien van zaterdagavond zorgden op meerdere plekken voor overlast. Brandweerlieden moesten hun werk staken en in Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door het slechte weer.

In het Limburgse Heerlen en Hoensbroek stroomde het regenwater door de straten, zo is te zien op bovenstaande beelden. Ook op andere plekken in Limburg ging het mis. In America viel een boom over de weg, en op sommige locaties viel hagel.

Door het onweer moesten brandweerlieden bij een natuurbrand tussen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) hun werk tijdelijk staken, meldt een correspondent ter plaatse. Er zijn extra bluswagens ingezet om de brand onder controle te houden.

Code geel

Vanwege de buien had het KNMI vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In de loop van de nacht namen de buien in de nacht in activiteit af.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Code geel: plaatselijk noodweer bij zware onweersbuien in Limburg
Code geel: plaatselijk noodweer bij zware onweersbuien in Limburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.