Kans op noorderlicht: waar en wanneer kun je het zien?

De komende dagen is er weer kans om het noorderlicht te zien in Nederland. Donderdagavond, in de nacht naar vrijdag en vrijdagavond is het natuurverschijnsel mogelijk zichtbaar, meldt meteoroloog Robert de Vries.

De verwachting is dat het noorderlicht lastig te zien is met het blote oog. De kans is groter dat het zichtbaar wordt als je het vastlegt met een goede camera.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag kunnen in het noorden wolkenvelden vanaf de Noordzee het land binnendrijven. Die kunnen roet in het eten gooien en het zicht op het noorderlicht deels wegnemen.

Waar kun je het beste kijken?

Wie het noorderlicht wil zien, heeft de meeste kans op een donkere plek met vrij zicht naar het noorden. In steden is die kans klein door te veel gebouwen en lichtvervuiling.

Betere plekken zijn de Waddeneilanden, het noorden van het land en de Veluwe. Daar is het donkerder en heb je meer kans om het noorderlicht te spotten.