ZIEN: Prachtig noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland

Prachtig noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland

Natuur

Vandaag, 06:37

Het noorderlicht werd maandagavond al op veel plekken in Nederland gemeld. In de nacht van maandag op dinsdag kwamen er nog veel meer beelden binnen van het bijzondere natuurverschijnsel. De hemel kleurde op veel plaatsen groen, roze en paars: een prachtig gezicht dat door veel mensen werd vastgelegd!

Beelden komen onder meer uit Nuenen, waar boven Nuenen-West het groene licht steeds sterker werd. Ook bij Twente Airport in Enschede, in Kijkduin via een timelapse en in het Friese Bears, met op de voorgrond de stalen replica van de uitkijktoren Uniastate, was het noorderlicht duidelijk zichtbaar.

Ook in Vlijmen werd het noorderlicht op een indrukwekkende manier op de foto gezet:

Zeldzaam noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland. Beeld: Joep Henkelman

Zeldzaam noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland. Beeld: Joep Henkelman

