Noorderlicht bizar goed te zien: groene en roze strepen aan de hemel

Op veel plekken in Nederland hebben mensen maandagavond hun ogen uitgekeken. Het noorderlicht was zichtbaar en dat zelfs met het blote oog. Diverse regionale media en correspondenten melden dat het lichtspektakel op meerdere plaatsen te zien was, met opvallende groene en roze strepen aan de hemel.

Vooral met een goede camera is het natuurspektakel goed vast te leggen. De meeste meldingen lijken uit het midden en noorden van het land. Maar ook komen er inmiddels uit het zuiden van het land beelden binnenkomen.

Het natuurgevoel werd ook goed vastgelegd in Arnhem. Beeld: Joya de Boer

Het natuurfenomeen was goed te zien in de omgeving Enschede. Beeld: SPS Media

Het noorderlicht werd ook goed op verschillende plaatsen boven Brabant waargenomen . Beeld: SQ Vision

Maar de natuurdisco was ook verder in Europa te zien. Zo zijn er ook waarnemingen geweest in Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Hoe ontstaat het noorderlicht?

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij worden wolken met elektrisch geladen deeltjes richting de aarde gestuurd. Daarbij komt energie vrij en dat resulteert in noorderlicht. Als een uitbarsting sterk genoeg is, kan dit verschijnsel soms ook in Nederland worden waargenomen.