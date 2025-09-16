Storm Amy raast over IJmuiden: eerste herfststorm een feit

In IJmuiden is maandagavond een uur lang windkracht 9 gemeten. Volgens Weeronline is daarmee de eerste herfststorm van dit jaar een feit. Het ging om storm Amy, die overwaaide vanuit het Verenigd Koninkrijk.

"Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9", meldt het weerbureau. Gemiddeld valt de eerste herfststorm halverwege oktober. Het komt niet ieder jaar tot een storm in de herfst, zoals in 2018, 2019, 2021 en 2022.

Het is de derde storm van dit jaar. Eerder stormde het al op nieuwjaarsdag en op 6 januari.

Windstoten boven 100 km/u

De zwaarste windstoten werden maandag gemeten op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar kwam de wind uit op 102 kilometer per uur.

