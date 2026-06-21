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Blikseminslag veroorzaakt brand in Waalwijk: twee woningen onbewoonbaar

Blikseminslag veroorzaakt brand in Waalwijk: twee woningen onbewoonbaar

Extreem weer

Vandaag, 09:50

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Een blikseminslag heeft in de nacht van zaterdag op zondag grote schade veroorzaakt in Waalwijk. Door een brand die na de inslag ontstond, zijn twee woningen onbewoonbaar geworden.

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De brand ontstond iets voor 02.58 uur. Volgens een woordvoerder van veiligheidsregio Midden- en West-Brabant raakte niemand gewond. Wel liepen naast de twee zwaar getroffen woningen ook andere panden rookschade op. De bewoners van de omliggende woningen moesten wel hun huis uit, maar mochten uiteindelijk weer terug naar huis.

Hoe groot de totale schade is, is niet bekendgemaakt. De daken zijn voor een groot deel verwoest. Om de brand te blussen zijn de dakpannen verwijderd.

Code oranje

Het KNMI had voor meerdere provincies code geel afgegeven vanwege onweersbuien. In Limburg gold enige tijd code oranje vanwege de kans op zware onweersbuien, hagel, regen en windstoten.

De storm zorgde in die provincie voor weinig problemen, blijkt uit rondgang van het ANP. De veiligheidsregio's in Limburg kregen slechts een handjevol meldingen binnen, bijvoorbeeld van omgevallen bomen.

Op veel plaatsen geldt inmiddels nog wel code geel, maar vanwege de aanhoudende hitte.

Door ANP

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