Bruiloftsfeest in Vasse valt letterlijk in het water: feesttent stroomt vol

Regen op je bruiloft: het komt vaak genoeg voor. Maar dat de hele feesttent vol loopt met regenwater, had een bruidspaar in het Overijsselse Vasse vrijdag ook niet verwacht. Alles ging prima tot 23.00 uur, maar daarna kon een lokaal beekje de enorme regenval niet meer aan. Daardoor viel het hele trouwfeest uiteindelijk in het water.

Op filmpjes die je in bovenstaande video ziet, wordt duidelijk hoeveel water er is gevallen. Jorn Bels van restaurant Watermolen Bels was zaterdagochtend alweer vroeg in touw om de schade op locatie op te nemen. "De schade is groot; dat wordt allemaal verzekeringswerk. Toen het water kwam, was het niet meer te houden."

Inmiddels is ook een crowdfunding opgestart om de ondernemer bij te staan.